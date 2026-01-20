北日本を中心に荒れた天気となっていて、各交通機関にも影響が出ています。21日以降は数年に一度レベルの最長寒波となる見込みで、警戒が必要です。20日午前10時頃の青森・酸ヶ湯の映像では、吹雪で視界が悪く、道路脇の雪はトラックと同じ高さまで積もっているのがわかります。20日は北日本の日本海側で警報級の大雪となり、JR東日本によりますと、大雪の影響で秋田新幹線の盛岡から秋田間の上下線で午前6時ごろから運転を見合わ