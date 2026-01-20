タレントの北斗晶が19日に自身のアメブロを更新。朝食に醤油バター餅を調理した際のアクシデントや、自宅で再生栽培している豆苗の様子を報告した。【映像】北斗晶、初孫・寿々ちゃんと自宅で過ごす日常を公開この日、北斗は「朝のお餅は、腹持ちもいいし絶対に朝食に餅はいいと思う」と切り出し、年末に餅つきをした餅が少し残っていたため、朝食に「大好きな醤油バター餅を焼いた」と報告。しかし「一気にたくさん焼き過ぎて