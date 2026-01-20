日本付近はこの先、25日ごろにかけて強い寒気が居座りそうです。日本海側を中心に大雪が続くおそれがあり警戒が必要です。交通機関にも影響が出ています。全日空は午後1時現在、大雪の影響で新千歳空港など北海道や青森を発着する56便の欠航を決め、およそ3900人に影響が出るとしています。さらに強風により他の空港にも影響が広がる可能性があるということです。日本航空も午後4時時点で、北海道や青森を発着する64便の欠航を決め