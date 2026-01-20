タレントの渋谷凪咲（29）が19日、TBS系「令和に足りないテレビ」に出演。生成AIで性的な動画を作成されたことを明かした。番組では「AIとリアルを見分ける術が足りない」とのテーマでトーク。渋谷によれば、男性と一緒に写っている写真がYouTubeに上がっていて「見たら、急にその人と私がキスしてて」と無断でキス動画が作成されていたと告白した。出演者の霜降り明星せいやは「あー気持ち悪いなあれ」とコメントし、ニュ