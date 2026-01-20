国民生活センターは20日、ネット広告を見て申し込んだ男性用美容医療のトラブルが増加しているとして注意喚起した。国民生活センターなどに寄せられた相談事例では、20代の男性がインターネットで「医療脱毛」と検索して「全身脱毛が5回で15万円」というクリニックを見つけて予約したという。初診のカウンセリングで、「全身と顔の脱毛は5回より15回やった方が効果がある。2年間に15回施術する契約が約100万円だ」と言われたという