ブラシを使って自分の体をかく仕草をするウシ「ベロニカ」（研究チーム提供）【ワシントン共同】ウシがブラシを使って自分の体を器用にかくようなしぐさをする様子を確認したと、ウィーンの研究チームが科学誌カレントバイオロジーに19日発表した。ウシが複雑な認知能力を持つことを示唆する結果だとしている。チームによると、このウシはオーストリア南部の農家にペットとして飼育されている13歳の「ベロニカ」。10年以上前、