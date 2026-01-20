高市首相による衆議院解散の意向表明を受けて、選挙に向けた与野党の動きが活発化しています。国会記者会館から、フジテレビ政治部・杉山仁実記者が中継でお伝えします。新党「中道改革連合」は、綱領や基本政策の発表に続き、20日はポスターを発表し、選挙に向けた準備を着々と進めています。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道」が発表したポスターでは、「生活者ファースト」のスローガンのもとで野田・斉藤両代表が上を見