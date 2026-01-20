■勝敗ラインが「すでに達成済み」のナゾわが国の総理大臣、俺たちの高市早苗さんが、記者会見で高らかに解散を宣言されました。そうですか。ほとんど東西ポピュリズム大戦みたいな状況になってきております。すべての政党が国民ネット世論に迎合しすぎて、れいわ新選組みたいなことになってるの。結論から言えば、高市政権の支持率が高いんだから、高いうちに選挙やっちゃえって話に過ぎないわけで、政策なんて何でもいいんですよ