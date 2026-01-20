ＪＫＡは２０日、「２０２５年競輪表彰選手」を発表した。男子は郡司浩平が初のＭＶＰに輝き、ガールズケイリンは佐藤水菜が２回目のＭＶＰとなった。【男子】・最優秀選手賞郡司浩平・優秀選手賞脇本雄太古性優作吉田拓矢・優秀新人選手賞中石湊・特別敢闘選手賞寺崎浩平・全Ｇ?優勝（グランドスラム）選手賞脇本雄太・全Ｇ?優勝＋ＧＰ優勝（グランプリスラム）選手賞脇本雄太【ガールズ】・最優秀選手賞佐藤