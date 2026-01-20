µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£°Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå£±£²µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ìó£²»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î³ÎÇ§¤Î¤Û¤«¡¢£Ä£ÈÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÈÏ°Ï¤Ç³Æ´ÆÆÄ¤¬°Õ¸«¸ò´¹¡£Ä¹Ç¯µÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Ã£ÓÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤«¤é¤Ï¡¢µå±ã¤ÎºÆ½Ð¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬Á´°÷»È¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤È°Õ¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿