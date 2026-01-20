楽天は20日、金武キャンプ（一軍）および久米島キャンプ（二軍）の参加メンバーを発表した。▼ 一軍：金武町＜投手＞藤原聡大、コントレラス、古謝樹、前田健太、荘司康誠、伊藤樹、ウレーニャ、中込陽翔、江原雅裕、加治屋蓮、九谷瑠、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、津留粼大成、日當直喜、瀧中瞭太、泰勝利、西口直人、林優樹、今野龍太、大内誠弥、内星龍＜捕手＞太田光、堀内謙伍、石原彪、水上桂＜内野手＞小深田大翔