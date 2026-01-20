巨人の竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２０日、Ｇタウンで行われた新人合同自主トレで、１８日以来２度目のブルペンに入った。気温５度、北風５メートルの寒さの中、立った捕手に３９球。「さほど（これまでと）変わらず、良い感じで投げることができました」と手応えをにじませた。この日で第２クールが終了し「思ったよりはあっという間にここまで来たなという感じ」。２２日から始まる最終クールに向けて「良い感じ