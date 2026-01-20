司会やニュースキャスターとして一時代を築いた久米宏さん（享年81）。訃報から1週間経っても、その死を悼む声は各方面から聞こえてくる。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが珠玉のエピソードを振り返る。＊＊＊1日、肺がんのために亡くなった久米宏さんの訃報がマスコミに伝わったのは13日。リリースには、所属事務所の『オフィス・トゥー・ワン』を始め、『ニュースステーション』（テレビ朝日系）のスタッフ