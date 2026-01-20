福岡県豊前市のJR日豊線の踏切で20日朝、高校生が列車にはねられ、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、20日午前8時ごろ、福岡県豊前市のJR日豊線、宇島駅近くの踏切です。市内に住む16歳の男子高校生が列車にはねられ、その場で死亡が確認されました。列車の乗客およそ300人にケガはありませんでした。列車の運転士は「少年が線路内に1人でたたずんでいた」と話しているということです。警察は、現場の状況から自殺