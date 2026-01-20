コロナ禍の影響などで見送られてきた天覧相撲が、6年ぶりに初場所の中日に行なわれた。天皇皇后と愛子さまが国技館に足を運び、2階の貴賓席から幕内後半戦を観戦した。皇后の雅子さまは薄紫色、愛子さまはピンク色の着物姿で、貴賓席に姿が見えると総立ちの客席から大きな拍手が沸き起こった。その様子は毎場所、溜席で大相撲を観戦する常連の観客にとっても印象深いものだったようだ。協会関係者が言う。【写真】初場所に登場し