アメリカのトランプ大統領がデンマークの自治領・グリーンランドを併合する意向を示し、アメリカとヨーロッパが一触触発状態になっている。スイスで開幕した世界経済フォーラムの年次総会（通称・ダボス会議）には、デンマークが欠席。国際的な緊張が高まっている。【写真】グリーンランドの自治を訴えて連帯の最前線に立つジュリー・ラデマッハー氏（41）。デンマークの首都・コペンハーゲンで行われた、市民数千人による抗議デ