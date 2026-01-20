スキー用具を持ってプラットホームに入場する乗客。（瀋陽＝新華社配信）【新華社瀋陽1月20日】中国で氷雪観光ブームが続く中、鉄道部門はスキー客の利便性向上を図るため、さまざまなサービスを整備している。今冬の氷雪シーズン開始以降、北京市と河北省張家口市を結ぶ京張高速鉄道や環状に結ばれた東北地方の高速鉄道網の一部駅舎と列車で「スキー用具運搬サービス」を試験導入した。これによりスキー客は、車両内にスキー板