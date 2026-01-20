きょうの東京株式市場で日経平均株価は、きのうより592円安い5万2991円で取引を終えました。下げ幅が700円を超える場面もあり、節目の5万3000円台を割って終えたのは1週間ぶりです。相場の重しとなったのは、急ピッチで進む長期金利の上昇です。ソフトバンクグループやアドバンテストなど、ハイテクや半導体関連株が売られ、日経平均全体を押し下げました。また、トランプ大統領がグリーンランドの領有に同調しないヨーロッパ8か国