気象台は、午後4時13分に、なだれ注意報を遠別町、天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・遠別町、天塩町に発表（雪崩注意報） 20日16:13時点留萌地方では、21日明け方まで風雪や大雪に、21日昼前まで高波に注意してください。上川、留萌地方では、21日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■留萌市□なだれ注意報21日にかけて注意■富良野市□なだれ注意報21日に