タレントのMEGUMIが、19日放送のテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』に出演。ゲストに若手実業家・岸谷蘭丸と古坂大魔王を迎え、海外留学についてトークを繰り広げた。【全身ショット】さすが⋯美デコルテあらわなドレスで登場したMEGUMI俳優・岸谷五朗、ミュージシャン・岸谷香を両親に持つ蘭丸。自身も海外留学をし、現在は海外留学支援事業を手掛ける蘭丸のトークを受け、MEGUMIも子どもが海外留学をしてい