通販大手のアスクルは20日、個人向け通販サービス「ロハコ」の注文受け付けを再開したと発表した。21日に出荷を再開し、全面復旧する。2025年10月19日にコンピューターウイルス「ランサムウエア」の攻撃を受けて停止していた。専門家と連携して安全に注文ができることを確認したと説明している。21日以降は翌日配送など攻撃前のサービスが戻る。アスクルは公式サイトで「長期間にわたりご不便とご心配をおかけしたことをおわび