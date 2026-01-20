気象庁＝東京都港区気象庁は20日、2〜4月の3カ月予報を発表した。平均気温は北―西日本で平年より高く、沖縄・奄美はほぼ平年並み。東日本の太平洋側や西日本などは昨年12月末以降、降水量が少ない所が多く、来月は平年並みか少ない見込み。2〜4月の予報は次の通り。▽2月東―西日本の太平洋側は低気圧の影響を受けにくいため、平年より晴れの日が多い。西日本日本海側は平年より曇りや雪または雨の日が少ない。▽3月