6月から始まる北中米W杯のトロフィーが19日、日本テレビ「news zero」のスタジオにやってきました。75都市を巡るワールドツアーで韓国から日本に持ってこられたトロフィー。重さは6.175kg、素材は18金で出来ています。トロフィーに触れることが出来るのはＷ杯優勝経験者と、国の国家元首のみとしています。この日、高市早苗首相のもとにトロフィーが届き、高市首相は笑顔で掲げました。「今回(のW杯)は頑張って頑張って頑張って頑