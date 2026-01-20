プロ野球・巨人の石塚裕惺選手が20日、自主トレ先の沖縄で報道陣の取材に応じ、「1年間1軍で帯同できるようにやっていけてたらなと思います」などと意気込みました。昨シーズン中に坂本勇人選手に頼み込んで、ともに自主トレキャンプをすることになった石塚選手。「毎日毎日が学びで、新しい知識がどんどん入ってきている状態なので、すごくきてよかったなと思います」と充実した表情を見せていました。特に課題とされる送球面では