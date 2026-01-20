WBA世界バンタム級王者の堤聖也（30）が、CBCラジオ「竹内由恵のGoodShapeNavi」に出演。これまでスパーリングで拳を交わして“やばかった”という相手を明かした。「いっぱいいましたね」という堤。分かりやすいところで挙げたのは現世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と世界2階級制覇王者・寺地拳四朗（B.M.B）。井上はもちろんだが、「拳四朗さんは階級下だけどテンポがメッチャ速くて触れない。