人と技術の共有集積地を運営する益城町のマスナガキカイ研究所と熊本を中心に九州全域の情報化推進に取り組む一般社団法人KIAIが、17日、プログラミングに触れてもらおうと体験会を開きました。 パソコン操作ができる小学生以上が参加し、人の動きで作動するメッセージボード作りを体験しました。このイベントは今後も行うということです。