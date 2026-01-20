政府が小売店やインターネット通販で売られるコメの転売禁止措置を22日に解除することが20日、分かった。随意契約で放出した安い備蓄米が高値で転売されるのを防ぐため、国民生活安定緊急措置法の政令を昨年6月に改正して禁じていた。政府はコメ不足が解消したと判断し、今月16日に撤廃を閣議決定した。民間の自由な取引を厳しく制限するため、導入時に需給状況が改善して価格が安定すれば規制を撤廃するとしていた。2025年産