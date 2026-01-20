主要コンビニの売上高と店舗数日本フランチャイズチェーン協会が20日発表した主要コンビニ7社の2025年の全店売上高は、前年比2.2％増の12兆583億円だった。4年連続で過去最高を更新した。高付加価値商品の展開によって平均客単価が伸びた。インバウンド（訪日客）の増加に加え、大阪・関西万博での売り上げも寄与した。年間の平均客単価は2.5％増の737円90銭だった。人気アニメや有名店と連携するといった販促策が効果を発揮し