ロックユニット・LOVE PSYCHEDELICOが1月20日、公式サイトを更新し、2月28日からの25周年ツアーを最後に活動休止すると発表した。LOVE PSYCHEDELICOは、20日に「いつもLOVE PSYCHEDELICOを応援してくださっている皆さまへ」を更新。「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tourをもちまして、LOVE PSYCHEDELICOは活動休止したします」と報告し、「Thank you.」とのコメントを添えた。また、ビクターエンタテインメントは「これまでL