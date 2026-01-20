倉敷警察署 倉敷市のネイルサロンに侵入し、売上金などを盗んだとして、住所不詳、会社員の男（47）が20日、建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によると男は、2025年12月8日午後7時ごろから9日午前8時30分ごろまでの間、倉敷市のネイルサロンの窓を割って侵入し、店内に保管していた売上金など現金10万6200円を盗んだ疑いです。 警察の調べに対して男は「間違いないです」と容疑を認めています。動機につい