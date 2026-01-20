強い寒気が長く居座る影響で、中国地方は日本海側や中国山地沿いを中心とした大雪と厳しい寒さに警戒が必要です。雪や強風による見通しの悪化、積雪や路面の凍結に伴う交通障害、室内ではヒートショックに十分ご注意ください。25日(日)にかけて降雪が強まるタイミングは2回中国地方は、25日(日)にかけて冬型の気圧配置が続き、上空1500m付近にはマイナス9℃以下の強い寒気が居座る見込みです。また、25日(日)にかけて、降雪の強