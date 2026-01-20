◆大相撲▽初場所１０日目（２０日、両国国技館）３８歳の東十両４枚目・佐田の海（境川）が、東十両９枚目・日翔志（追手風）を寄り切って、８勝目を挙げた。十両では一番乗りで勝ち越しを決め「良かったと思う」と話した。十両の優勝争いでも単独先頭を走るが「昔は優勝を意識していたが、本当に意識していない。本当にそれくらい充実している。体の感覚も内容もある」と、充実した表情で語った。１０日目を終え「疲れ方