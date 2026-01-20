４６歳の女優が驚きの姿をアップした。２０日に自身のインスタグラムで「どこに行くでしょう」と扉付近に立つ全身ショットを掲載したのは、女優の佐藤仁美（４６）。「このブーツあったかい＃シーン＃ｓｈｅｉｎキティちゃん川湯＃半目」とつづり、ヒョウ柄のもこもこブーツ、ショルダーバッグでコーデした。黒マスクで顔を隠しているが、ただ者ではないオーラにフォロワーは「おしゃれだと思います」「ブーツかわいい」「