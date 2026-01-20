お正月や成人式など、1月のイベントも少しずつ落ち着いてきたこの頃。イルミネーションはクリスマスまで、というイメージを持っている人も多いかもしれませんが、TAKANAWA GATEWAY CITYでは1月もイルミネーションが開催中。今回は現地レポートをお届けします！噴水に映り込む光が美しい、幻想的なイルミネーションTAKANAWA GATEWAY CITYの魅力の一つである、高輪ゲートウェイ駅前に広がる「Gateway Park」の噴水。夏休みシーズンに