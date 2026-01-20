高市首相が今週金曜日（23日）に衆議院を解散すると正式表明してから一夜明け、与野党は選挙準備を本格化させています。高市首相は20日、自民党の幹部会で「短期決戦となるが党一丸となり戦い抜き必ず勝利を収めたい。私も先頭に立ち戦う」と与党での過半数確保に意欲を示しました。自民党は今回、いわゆる不記載議員について今回の選挙では公認し、比例代表との重複立候補を認める方針です。こうした中、政府は政務三役による政治