日本ハムは20日、春季キャンプの1、2軍のメンバー分けを発表し、ドラフト1位投手の大川（明大）ら育成も含めた新人7選手全員が2軍スタートとなった。久しぶりにチームに復帰した有原、西川らは1軍入りした。40歳の宮西、昨季5勝の福島は2軍から始まる。