巨人・阿部慎之助監督（46）が20日、都内で行われた12球団監督会議に出席。席上で、球宴で途中交代した選手が再出場できるルールを提言した。昨年のオールスターで全セの指揮を執った阿部監督は「意見させてもらったのは、オールスターで、再出場みたいなのがあった方が、全員使えるんじゃないですかと」と提案。「去年は（広島の）矢野君が1人、予備で出したかったんだけど、余っちゃってたんだね。誰かケガしたらっていう