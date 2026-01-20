熊本の阿蘇で遊覧ヘリコプターが行方不明になっています。現在、警察や消防が中岳火口付近へ歩いて捜索に向かっているということです。【写真を見る】熊本・阿蘇で遊覧ヘリが行方不明にパイロットと乗客2人が搭乗スマホの衝撃感知システムから通報警察・消防が捜索中警察や消防によりますと、民間会社所有のヘリコプターが到着予定時刻を過ぎても帰着しないということです。消防によりますと、きょう午前11時4分ごろ、乗客の