きょう昼ごろ、山形県米沢市で男性がカッターナイフのようなもので首を切られる事件がありました。男性は軽傷です。犯人はその場から走って逃げていて警察が行方を追っています。 【写真を見る】「首を切りつけられた」大学近くの住宅街で...30代男性が車から降りたところ突然襲われる犯人はカッターナイフを持ったまま逃走か（山形・米沢市） 警察によりますときょう午後０時４５分ごろ、米沢市本町一丁目で「突