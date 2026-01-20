国際卓球連盟（ITTF）は19日、2026年第4週の世界ランキングを発表した。 ■上位は変動なしも、8選手がランクアップ 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位と続いた。1位・孫穎莎、2位・王曼碰（ともに中国）を筆頭にランキング上位は変動がなかった。橋本帆乃香（デンソーポラリス）は11位。大藤沙月（ミキハウス）