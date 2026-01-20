ＮＴＴ東日本によりますと、北海道内の一部エリアで、１月２０日午前１１時半ごろから通信障害が発生しました。およそ２時間半後復旧しましたが、一時１１０番や１１９番通報にも影響がでました。ＮＴＴ東日本によりますと、午前１１時２０分ごろから旭川や帯広など、道内の一部エリアの電話サービスで通信障害が発生したということです。固定電話やＦＡＸなどにも影響があり、１１０番や１１９番などの緊急通報への発信がで