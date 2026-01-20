2026年1月20日、韓国メディア・朝鮮日報は、李在明（イ・ジェミョン）大統領が日本の高市早苗首相を自身の故郷である韓国・安東（アンドン）に招待する構想を検討していると報じた。記事によると、李大統領は同日、大統領府で開かれた閣議の場で、先日行われた日韓首脳会談について「急な日程だったが、準備が非常によくできていた」と韓国外交部を評価し、日韓首脳によるシャトル外交の一環として高市首相を自身の出身地の安東に