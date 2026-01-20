秋田内陸縦貫鉄道によりますと、秋田内陸線は運転を見合わせていた阿仁合－角館間で運転を再開しました。戸沢－上桧木内間で確認された倒木の処理が完了したということです。鷹巣－阿仁合間は運転しています。一方、21日は大雪による除雪作業等のため、阿仁合－角館間は13時過ぎまで運休する予定です。阿仁合13：43発、角館13：58発から運転を再開する予定です。鷹巣－阿仁合間は始発より運転予定で