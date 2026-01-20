ノジマは、受験票を提示してスマートフォンまたはスマートフォン関連商品を購入した受験生を対象に、1110ポイントを進呈するキャンペーンを実施している。1月31日まで。 受験票を持参した受験生が、スマートフォン、またはスマートフォン関連商品のアクセサリーやイヤホンを2200円以上購入すると、1110ポイントが付与される。 モバイル会員限定で、ポイント進呈は1人1回まで。