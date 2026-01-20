ベルキン（Belkin）は、「Qi2」の25W認証を取得した「Belkin UltraCharge マグネットチャージャー25W」を発売した。価格は5990円。Amazon.co.jpと全国の家電量販店で購入できる。 「Belkin UltraCharge マグネットチャージャー25W」は無接点充電規格「Qi2」の25W認証取得済み。付属する36W出力の充電器を使用して、iPhone 17を29分で50%まで充電できる。 搭載する受動冷却技術「ChillBoost