個の能力に秀でた佐藤は日韓戦のキーマンになりそうだ(C)Getty ImagesAFC U23アジアカップは、いよいよベスト4が激突する。大岩剛監督率いる日本は韓国と決勝進出を懸けて対戦。サウジアラビアの地で行われる宿命の日韓戦は、U23アジアNo.1を争う今大会の中でも特に見どころが多い一戦だ。【動画】こんなPKは見たことが…一度はGKに阻まれるも上がったボールはそのままゴールへ流れを引き寄せた道脇豊のPKシーンを見る現地時