東京証券取引所20日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。グリーンランドの領有を巡る米欧対立への懸念などから、リスク回避の売り注文が優勢だった。終値は前日比592円47銭安の5万2991円10銭。東証株価指数（TOPIX）は30.80ポイント安の3625.60。出来高は約21億6974万株だった。