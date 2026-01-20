東京都町田市のマンションで昨年9月、住人の高齢女性が刺殺された事件で、東京地検立川支部は20日、殺人などの罪で同市の派遣社員桑野浩太容疑者（41）を起訴した。鑑定留置の結果、刑事責任を問えると判断した。