東京都内で開かれたプロ野球の12球団監督会議＝20日（代表撮影）プロ野球の12球団監督会議が20日、東京都内で開かれ、クライマックスシリーズ（CS）開催方式の変更について報告された。日本野球機構（NPB）は勝率5割未満の出場チームは1勝多く勝たないと次に進めないという案を軸に調整しているとみられ、賛否の声が上がった。DeNAの相川亮二監督は「首位のチームが日本シリーズに行けない、というのはちょっと違う気がする。