現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が２０日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新して、２０日に天国へ旅立ったダイワメジャーとの思い出を語った５歳以降の主戦を務めた安藤勝己元騎手。「騎手と馬で手が合わないってのはあるもんやけど、阿吽の呼吸と思えたんがダイワメジャー。自然と位置を取れて仕掛けるまで動かない。そして、追えば追うだけ伸びてくれる。安心して乗れる頼もしく